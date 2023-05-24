Громадський транспорт іноді досить дивне місце, де відбуваються чудернацькі речі. У середу, 24 травня, у першому трамваї в Дніпрі помітили чоловіка, який їхав з величезним ножем в руці.
На кадрах, які опублікували дніпряни, видно пасажира, який тримає в руці лезо ножа. На щастя, він був спокійним та не кидався з ним на людей. Але навіщо йому в трамваї кухонний ніж – невідомо.
Нагадаємо, раніше в трамваї помітили пасажира-романтика, який віз своїй коханій кущ бузку, а у маршрутці під час потужної зливи в салоні пішов дощ, тому люди їхали з парасольками над головою. Крім цього, ми розповідали про те, чи діють пільги на проїзд для школярів Дніпра під час канікул.
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