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На Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижила

Сьогодні 10:17
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На Криворіжжі 46-річна жінка випала з вікна на 5-му поверсі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижила

Як розповіли в ДСНС, зранку 24 травня до них звернулися мешканці селища Нива Трудова, що у Криворізькому районі. Вони розповіли, що на вулиці Південній жінка випала з п’ятого поверху на козирок під’їзду. 

Приїхавши на виклик, рятувальники на драбині вилізли на козирок до травмованої жінки. Постраждалу поклали на ноші, спустили донизу та передали медикам, які забрали її до лікарні. 

До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Наскільки важкими були травми жінки – не уточнюється. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижила

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі підліток впав з даху, коли допомагав його ремонтувати. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижилаУкраїнська

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