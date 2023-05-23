У Дніпрі на вокзалі “ворожка” виманювала гроші у військового: коментар поліції

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як на вокзалі "ворожка" виманює гроші у військового.

Відео знімали очевидці події.

На кадрах можна побачити, що жінка щось розповідає чоловіку, в якийсь момент він дає “ворожці” купюру та хоче піти, проте жінка не відпускає його, а продовжує щось розповідати.

У цей момент інша “ворожка” затуляє собою героїв і відео обривається.

Ми звернулися за коментарем до поліції щодо цього інциденту.

Нам повідомили, що правоохоронці встановили особу жінки та розшукали її. За вказаним фактом триває перевірка, інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції №12.

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