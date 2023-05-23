Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на вокзалі “ворожка” виманювала гроші у військового: коментар поліції

У Дніпрі на вокзалі “ворожка” виманювала гроші у військового: коментар поліції

Сьогодні 16:21
просмотров

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як на вокзалі "ворожка" виманює гроші у військового.

Новости Днепра про У Дніпрі на вокзалі

Відео знімали очевидці події.

На кадрах можна побачити, що жінка щось розповідає чоловіку, в якийсь момент він дає “ворожці” купюру та хоче піти, проте жінка не відпускає його, а продовжує щось розповідати.

У цей момент інша “ворожка” затуляє собою героїв і відео обривається.

Ми звернулися за коментарем до поліції щодо цього інциденту.

Нам повідомили, що правоохоронці встановили особу жінки та розшукали її. За вказаним фактом триває перевірка, інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції №12. 

Новости Днепра про У Дніпрі на вокзалі

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вокзалі Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колектор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:33
    У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колектор

    Сьогодні, 23 травня, стурбовані містяни зателефонували до Служби порятунку.

    Мешканка Дніпра офіційно народилася після 22 років життя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Мешканка Дніпра офіційно народилася після 22 років життя

    Жінка, якої "не існувало" отримала свої перші документи.

    У Дніпрі водій, у якого забрали права, встановив алкорекорд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У Дніпрі водій, у якого забрали права, встановив алкорекорд

    У Дніпрі водій без прав попався патрульним.

    Кучугури піску та городи на місці ТЦ: як з’явився Індустріальний район у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    Кучугури піску та городи на місці ТЦ: як з’явився Індустріальний район у Дніпрі (ФОТО)

    Сьогодні виповнюється 54 роки з моменту появи на картах Дніпра…

    Наверх