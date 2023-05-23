Чи діють пільги на проїзд для школярів Дніпра під час канікул

Як розповіли у міськраді, дніпровські школярі можуть їздити в автобусах та маршрутках зі 25% знижкою, а у тролейбусах та трамваях мають право взагалі не сплачувати за проїзд. Єдина умова – наявність учнівського.
Їздити з пільгами учні зможуть і під час канікул, у тому числі літніх, які розпочнуться вже 3 червня.
Крім цього, у міськраді нагадали, що перевипуск учнівських для 5, 6, 10 класів добігає кінця. Отримали нові документи учні більш ніж 149 шкіл. Також подовжили дію учнівських з голограмною наліпкою, які були дійсні до 31 травня 2023 року.
Такі наліпки видаватимуться школам, тобто батьки або діти зможуть вільно прийти до свого закладу і отримати наліпку. Учнівські зеленого і помаранчевого кольору можуть бути подовжені голограмною наліпкою, – йдеться у повідомленні.
Сині учнівські, в яких закінчився термін дії, 11-класникам треба віддати назад до своєї школи, адже вони тепер не дійсні.
Щоб зробити учнівський квиток треба звернутися до свого класного керівника для отримання паперової анкети або заповнити онлайн-анкету. Зверніть увагу: вона має обов’язково бути підписана електронно-цифровим підписом.
Крім цього, для оформлення чи перевипуску учнівського можна звернутися на гарячу лінію КП “єДніпро”: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94 -94. Працює вона з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45.
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