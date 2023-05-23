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Чи діють пільги на проїзд для школярів Дніпра під час канікул

Сьогодні 16:47
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У Дніпрі діють пільги на проїзд для школярів.

Новости Днепра про Чи діють пільги на проїзд для школярів Дніпра під час канікул

Як розповіли у міськраді, дніпровські школярі можуть їздити в автобусах та маршрутках зі 25% знижкою, а у тролейбусах та трамваях мають право взагалі не сплачувати за проїзд. Єдина умова – наявність учнівського. 

Їздити з пільгами учні зможуть і під час канікул, у тому числі літніх, які розпочнуться вже 3 червня. 

Крім цього, у міськраді нагадали, що перевипуск учнівських для 5, 6, 10 класів добігає кінця. Отримали нові документи учні більш ніж 149 шкіл. Також подовжили дію учнівських з голограмною наліпкою, які були дійсні до 31 травня 2023 року.

Такі наліпки видаватимуться школам, тобто батьки або діти зможуть вільно прийти до свого закладу і отримати наліпку. Учнівські зеленого і помаранчевого кольору можуть бути подовжені голограмною наліпкою, – йдеться у повідомленні.

Сині учнівські, в яких закінчився термін дії, 11-класникам треба віддати назад до своєї школи, адже вони тепер не дійсні. 

Як отримати учнівський квиток

Щоб зробити учнівський квиток треба звернутися до свого класного керівника для отримання паперової анкети або заповнити онлайн-анкету. Зверніть увагу: вона має обов’язково бути підписана електронно-цифровим підписом.

Крім цього, для оформлення чи перевипуску учнівського можна звернутися на гарячу лінію КП “єДніпро”: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94 -94. Працює вона з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45. 

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