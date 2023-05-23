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У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колектор

Сьогодні 15:33
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Сьогодні, 23 травня, стурбовані містяни зателефонували до Служби порятунку.

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колектор

Вони повідомили, що поблизу вулиці Бестужева песик впав у покинутий комунікаційний колектор.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. 

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що на глибині приблизно трьох метрів знаходиться чотирилапий та потребує допомоги.

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колектор

ДСНС-ники за допомогою драбини та рятувальної мотузки дістали тварину з пастки. З песиком все добре.

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колектор

До порятунку чотирилапого залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували з пастки песика: впав у покинутий колекторУкраїнська

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