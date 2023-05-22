Де завтра у Дніпрі світла не буде 9 годин: адреси

У вівторок, 23 травня, в деяких мешканців Дніпра не буде світла 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Про це повідомляють в ТГ-каналі “ЦЕКу”.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Отже, 23 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
Радимо підготуватися: зарядити телефони та повербанки!
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