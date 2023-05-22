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Де завтра у Дніпрі світла не буде 9 годин: адреси

Сьогодні 19:37
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Новости Днепра про Де завтра у Дніпрі світла не буде 9 годин: адреси

У вівторок, 23 травня, в деяких мешканців Дніпра не буде світла 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Про це повідомляють в ТГ-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Отже, 23 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 32, 34;
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216.

Радимо підготуватися: зарядити телефони та повербанки!

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Новости Днепра про Де завтра у Дніпрі світла не буде 9 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про Де завтра у Дніпрі світла не буде 9 годин: адресиРусский

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