В Днепре ГСЧС-ники спасли из ловушки песика: упал в заброшенный коллектор

Сегодня, 23 мая, обеспокоенные горожане позвонили в Службу спасения.

Они сообщили, что возле улицы Бестужева пес упал в заброшенный коммуникационный коллектор.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что на глубине примерно трех метров находится четырехлапый и нуждается в помощи.

ГСЧС-ники с помощью лестницы и спасательной веревки достали животное из ловушки.

С песиком все хорошо. К спасению четырехлапого привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.

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