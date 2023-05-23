В Днепре ГСЧС-ники спасли из ловушки песика: упал в заброшенный коллектор

Они сообщили, что возле улицы Бестужева пес упал в заброшенный коммуникационный коллектор.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что на глубине примерно трех метров находится четырехлапый и нуждается в помощи.
ГСЧС-ники с помощью лестницы и спасательной веревки достали животное из ловушки.
С песиком все хорошо. К спасению четырехлапого привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.
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