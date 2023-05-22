Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Залізна Жінка Залізного Міста”: мер Дніпра прокоментував сходження дружини на Еверест

“Залізна Жінка Залізного Міста”: мер Дніпра прокоментував сходження дружини на Еверест

Сьогодні 20:02
просмотров

Еверест – найвища точка земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Висота гори 8 849 метрів. Сходження на цю вершину – заповітна мрія кожного, хто не уявляє життя без гір. Роки підготовки, неабияка сила волі та фізична форма – необхідні умови для втілення мрії в життя.

Новости Днепра про

Місяць тому голова Федерації легкої атлетики Дніпра та дружина мера міста Марина Філатова розповіла, що планує підкорити цю вершину.

Днями стало відомо, що вона вже повернулася назад. Марина Філатова дійшла на висоту 8500 метрів – так званого “балкону” Евересту. Вона зазначила, що із особистих причин не продовжила сходження. Та додала, що досягла головної мети цього “забігу” – щоб було що розповісти онукам.

Повірте, така “бабуся”, як я, все своє життя знайде що і кому розповісти… Щиро вітаю учасників, яким вдалося досягти вершини (тільки трьом із шести), – зазначила Марина Філатова. 

Новости Днепра про

Вона також відповіла на питання, яке цікавило багатьох її підписників: чи справді на схилах цієї гори роками лежать тіла.

Правда. Але їх все менше видно: повністю вкриті снігом чи повалилися кудись від вітру. І почуттів вони вже ніяких не викликають. А от бачили ви колись, як помирають люди, які роблять те саме, що робите ви! Умовно, в ту саму хвилину. Мені довелося. І це лячно, – написала вона. 

Новости Днепра про

Цю подію прокоментував і мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що пишається дружиною.

Ти зробила це. Хоча і не дійшла до Вершини Світу всього 300 метрів. То не твоя провина, що на твоїй мотузці помер той хлопець… Якщо у цьому житті. Для мене є взірець. Сили Духу. То це є Ти. З поверненням з Евересту, Залізна Жінка Залізного Міста, – написав він.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси із сховища в Бєлгородській області РФ, – Юсов
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:10
    Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси із сховища в Бєлгородській області РФ, – Юсов

    У Грайворонському районі Бєлгородської області розташована російська військова частина 25624…

    Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу

    20 травня у Дніпрі відбувся Чемпіонат області з настільного тенісу…

    Тримаймося: ситуація на фронті сьогодні 22 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Тримаймося: ситуація на фронті сьогодні 22 травня

    Армія РФ зосереджує свої зусилля на п'яти напрямках у Харківській…

    Борги за електроенергію внесуть у кредитні історії українців: що очікує дніпрян
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Борги за електроенергію внесуть у кредитні історії українців: що очікує дніпрян

    Українцям, які мають борги за житлово-комунальні послуги, відмовлятимуть в отриманні…

    Наверх