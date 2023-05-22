“Залізна Жінка Залізного Міста”: мер Дніпра прокоментував сходження дружини на Еверест

Еверест – найвища точка земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Висота гори 8 849 метрів. Сходження на цю вершину – заповітна мрія кожного, хто не уявляє життя без гір. Роки підготовки, неабияка сила волі та фізична форма – необхідні умови для втілення мрії в життя.

Місяць тому голова Федерації легкої атлетики Дніпра та дружина мера міста Марина Філатова розповіла, що планує підкорити цю вершину.

Днями стало відомо, що вона вже повернулася назад. Марина Філатова дійшла на висоту 8500 метрів – так званого “балкону” Евересту. Вона зазначила, що із особистих причин не продовжила сходження. Та додала, що досягла головної мети цього “забігу” – щоб було що розповісти онукам.

Повірте, така “бабуся”, як я, все своє життя знайде що і кому розповісти… Щиро вітаю учасників, яким вдалося досягти вершини (тільки трьом із шести), – зазначила Марина Філатова.

Вона також відповіла на питання, яке цікавило багатьох її підписників: чи справді на схилах цієї гори роками лежать тіла.

Правда. Але їх все менше видно: повністю вкриті снігом чи повалилися кудись від вітру. І почуттів вони вже ніяких не викликають. А от бачили ви колись, як помирають люди, які роблять те саме, що робите ви! Умовно, в ту саму хвилину. Мені довелося. І це лячно, – написала вона.

Цю подію прокоментував і мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що пишається дружиною.

Ти зробила це. Хоча і не дійшла до Вершини Світу всього 300 метрів. То не твоя провина, що на твоїй мотузці помер той хлопець… Якщо у цьому житті. Для мене є взірець. Сили Духу. То це є Ти. З поверненням з Евересту, Залізна Жінка Залізного Міста, – написав він.

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