Публікувався в National Geographic: під Бахмутом, рятуючи друзів, загинув відомий фотограф

Фотограф загинув, коли рятував своїх товаришів.

20 травня в Первомайську, що на Миколаївщині, попрощалися з фотографом Денисом Кривим. Боєць загинув 15 травня під Бахмутом, коли намагався під час бою врятувати своїх товаришів. Про сумну звістку розповіла його дружина Галина на своїй Instagram-сторінці.

Денис Кривий – відомий фотограф-натураліст. До повномасштабної війни він займався пейзажним, репортажним фото, аеробалістикою та був одним із митців, чиї знімки постійно публікували в National Geographic Україна.

Зокрема, фото Дениса використали під час створення путівника природного парку “Бузький Град”, який розташований в Миколаєвській області. Фотограф отримав міжнародну премію FIAP – це один із найпрестижніших європейських конкурсів фотохудожників. Його роботи були представлені на українських та європейських виставках. Світлини, зроблені Денисом, зберігаються у приватних колекціях у Європі, Південній Америці та Азії.

Дружина Дениса розповіла, що він був завзятим та завжди викладався на всі 100%, вважаючи що все одно робить не достатньо. Без батька залишилося двоє маленьких дочок.

До сил оборони Денис долучився минулої весни. У рідному містечку з ним прийшли попрощатися сотні людей.

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