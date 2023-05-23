Действуют ли льготы на проезд для школьников Днепра во время каникул

Как рассказали в горсовете, днепровские школьники могут ездить в автобусах и маршрутках с скидкой 25%, а в троллейбусах и трамваях имеют право вообще не платить за проезд. Единственное условие – наличие ученического.
Ездить со льготами учащиеся смогут и во время каникул, в том числе летних, которые начнутся уже 3 июня.
Кроме этого, в горсовете напомнили, что перевыпуск ученических для 5, 6, 10 классов подходит к концу. Получили новые документы учащиеся более 149 школ. Также продлили действие учеников с голограммной наклейкой, которые были действительны до 31 мая 2023 года.
Такие наклейки будут выдаваться школам, то есть родители или дети смогут свободно прийти в свое заведение и получить наклейку. Ученические зеленого и оранжевого цвета могут быть продлены голограммной наклейкой, — говорится в сообщении.
Синие ученические, у которых истек срок действия, 11-классникам нужно отдать обратно в свою школу, ведь они теперь не действительны.
Чтобы сделать ученический, нужно обратиться к своему классному руководителю для получения бумажной анкеты или заполнить онлайн-анкету. Обратите внимание: она должна быть подписана электронно-цифровой подписью.
Кроме этого, для оформления или перевыпуска ученического можно обратиться на горячую линию КП «Днепр»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94. Работает она с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.
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