Действуют ли льготы на проезд для школьников Днепра во время каникул

В Днепре действуют льготы по проезду для школьников.

Как рассказали в горсовете, днепровские школьники могут ездить в автобусах и маршрутках с скидкой 25%, а в троллейбусах и трамваях имеют право вообще не платить за проезд. Единственное условие – наличие ученического.

Ездить со льготами учащиеся смогут и во время каникул, в том числе летних, которые начнутся уже 3 июня.

Кроме этого, в горсовете напомнили, что перевыпуск ученических для 5, 6, 10 классов подходит к концу. Получили новые документы учащиеся более 149 школ. Также продлили действие учеников с голограммной наклейкой, которые были действительны до 31 мая 2023 года.

Такие наклейки будут выдаваться школам, то есть родители или дети смогут свободно прийти в свое заведение и получить наклейку. Ученические зеленого и оранжевого цвета могут быть продлены голограммной наклейкой, — говорится в сообщении.

Синие ученические, у которых истек срок действия, 11-классникам нужно отдать обратно в свою школу, ведь они теперь не действительны.

Как получить ученический билет

Чтобы сделать ученический, нужно обратиться к своему классному руководителю для получения бумажной анкеты или заполнить онлайн-анкету. Обратите внимание: она должна быть подписана электронно-цифровой подписью.

Кроме этого, для оформления или перевыпуска ученического можно обратиться на горячую линию КП «Днепр»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94. Работает она с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

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