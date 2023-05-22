Коли розпочнуться літні канікули в Дніпрі

До початку літа залишилося 9 днів.

У Гумдепі Дніпра анонсували початок літніх канікул для школярів. Так, цього року вони розпочнуться 3 червня та триватимуть до 31 серпня.

Зауважимо, що за законом Про повну загальну середню освіту навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів, але в умовах війни тривалість навчання та його початок встановлює Кабмін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий навчальний рік 2023-2024 може розпочатися в очному форматі. Як заявив мер Дніпра Борис Філатов, у місті розглядають можливість повернення до офлайн-навчання. Він зазначив, що наразі ми маємо проблему “втраченого покоління”, бо школярі третій рік вчаться онлайн.

За офлайн-навчання виступають і батьки, які раніше створили петицію з проханням випустити дітей в школи. Про повернення до очного навчання говорили і в ОВА. А у Кривому Розі в експериментальному режимі вже відкрили дитячі садочки.

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