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Коли розпочнуться літні канікули в Дніпрі

Сьогодні 13:51
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До початку літа залишилося 9 днів.

Новости Днепра про Коли розпочнуться літні канікули в Дніпрі

У Гумдепі Дніпра анонсували початок літніх канікул для школярів. Так, цього року вони розпочнуться 3 червня та триватимуть до 31 серпня. 

Зауважимо, що за законом Про повну загальну середню освіту навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів, але в умовах війни тривалість навчання та його початок встановлює Кабмін. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий навчальний рік 2023-2024 може розпочатися в очному форматі. Як заявив мер Дніпра Борис Філатов, у місті розглядають можливість повернення до офлайн-навчання. Він зазначив, що наразі ми маємо проблему “втраченого покоління”, бо школярі третій рік вчаться онлайн. 

За офлайн-навчання виступають і батьки, які раніше створили петицію з проханням випустити дітей в школи. Про повернення до очного навчання говорили і в ОВА. А у Кривому Розі в експериментальному режимі вже відкрили дитячі садочки. 

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Новости Днепра про Коли розпочнуться літні канікули в ДніпріУкраїнська

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