У Дніпрі у Балканському провулку неповнолітній впав із даху: що кажуть у поліції

Неповнолітній впав приблизно з 3,5 м.

Місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомили, що у Балканському провулку стався нещасний випадок: 17-річний хлопець впав із даху.

Зазначається, що це сталося, коли підліток допомагав його ремонтувати.

Потерпілого доставили до лікарні.

Ми звернулися до поліції за коментарем.

Як повідомили журналісту dnepr.info, подія сталася 22 травня приблизно о 10:00. 17-річний юнак отримав тілесні ушкодження.

Крім того, у поліції зазначили, що сім’я на обліках в соціальних службах не перебуває. У поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травня.

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