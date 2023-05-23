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  • У Дніпрі у Балканському провулку неповнолітній впав із даху: що кажуть у поліції

У Дніпрі у Балканському провулку неповнолітній впав із даху: що кажуть у поліції

Сьогодні 17:21
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Неповнолітній впав приблизно з 3,5 м.

Новости Днепра про У Дніпрі у Балканському провулку неповнолітній впав із даху: що кажуть у поліції

Місцеві Telegram-канали та ЗМІ повідомили, що у Балканському провулку стався нещасний випадок: 17-річний хлопець впав із даху.

Зазначається, що це сталося, коли підліток допомагав його ремонтувати.

Потерпілого доставили до лікарні.

Ми звернулися до поліції за коментарем.

Як повідомили журналісту dnepr.info, подія сталася 22 травня приблизно о 10:00. 17-річний юнак отримав тілесні ушкодження.

Крім того, у поліції зазначили, що сім’я на обліках в соціальних службах не перебуває. У поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травня.

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Новости Днепра про У Дніпрі у Балканському провулку неповнолітній впав із даху: що кажуть у поліціїУкраїнська

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