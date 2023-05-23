В Днепре в Балканском переулке несовершеннолетний упал с крыши: что говорят в полиции

Несовершеннолетний упал примерно с 3,5 м.

Местные Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в Балканском переулке произошел несчастный случай: 17-летний парень упал с крыши.

Отмечается, что это произошло, когда подросток помогал ее ремонтировать.

Пострадавшего доставили в больницу.

Мы обратились в полицию за комментарием.

Как сообщили журналисту dnepr.info, событие произошло 22 мая примерно в 10:00. 17-летний парень получил телесные повреждения.

Кроме того, в полиции отметили, что семья на учете в социальных службах не состоит. В поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Продолжается проверка.

Напомним, ранее мы писали, что врачи рассказали, в каком состоянии спасатель, пострадавший во время ракетных обстрелов 22 мая.

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