В Днепре в Балканском переулке несовершеннолетний упал с крыши: что говорят в полиции

Местные Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в Балканском переулке произошел несчастный случай: 17-летний парень упал с крыши.
Отмечается, что это произошло, когда подросток помогал ее ремонтировать.
Пострадавшего доставили в больницу.
Мы обратились в полицию за комментарием.
Как сообщили журналисту dnepr.info, событие произошло 22 мая примерно в 10:00. 17-летний парень получил телесные повреждения.
Кроме того, в полиции отметили, что семья на учете в социальных службах не состоит. В поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Продолжается проверка.
Напомним, ранее мы писали, что врачи рассказали, в каком состоянии спасатель, пострадавший во время ракетных обстрелов 22 мая.
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