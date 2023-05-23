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  • Лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травня

Лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травня

Сьогодні 17:16
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За його життя боряться лікарі.

Новости Днепра про Лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травня

Під час ракетного обстрілу Дніпра 22 травня ракети поцілили в пожежну частину. Внаслідок атаки постраждав 27-річний рятувальник. Медики розповіли, в якому він зараз стані. 

Відразу після вибуху рятувальника забрали до однієї з лікарень. Він був у тяжкому стані. Особливо постраждало обличчя чоловіка, яке побило уламками.

У постраждалого множинні рвані травми м’яких тканин обличчя, носа, нижньої та верхньої губи, щоки, розчавлена травма лобної ділянки, перелом вилочної кістки, гайморових пазух, решіток, кісток носа, розбиті очі, – повідомляють медики. 

Майже добу рятувальник провів у реанімації, після чого хірурги почали відновлювати обличчя чоловіка. 

Війна забрала моє обличчя. Ці слова повністю відтворюють всі жахи ворожих бомбардувань. Тисячі військових та цивільних не можуть себе впізнати після зняття марлевих пов’язок, – розповідають медики. 
Саме тому хірурги по шматочкам намагаються відновити обличчя постраждалого, щоб його могли впізнати не тільки близькі та рідні. На свого чоловіка та сина чекають дружина та батьки. 
 
Нагадаємо, вночі 22 травня Дніпро пережив потужний обстріл. Зокрема, ракети розбили рятувальну частину в Дніпровському районі, а у Іларіонівській громаді від С-300 постраждали багатоповерхівки та приватні будинки. 
 

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Новости Днепра про Лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травняУкраїнська Новости Днепра про Лікарі розповіли, в якому стані рятувальник, що постраждав під час ракетного обстрілу 22 травняРусский

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