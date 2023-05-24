В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:07.
Прибыв на место, пожарные установили, что во время движения загорелся Daewoo Lanos – пылал моторный отсек.
Пламя локализовали в 09:14 и ликвидировали в 09:18. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло и панель приборов на площади 1 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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