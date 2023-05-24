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В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь

Сегодня 11:49
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Сегодня утром в Каменском на проспекте Василия Стуса загорелся легковой автомобиль.

Новости Днепра про В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:07.

Прибыв на место, пожарные установили, что во время движения загорелся Daewoo Lanos – пылал моторный отсек.

Пламя локализовали в 09:14 и ликвидировали в 09:18. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло и панель приборов на площади 1 кв. м.

Новости Днепра про В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь

Новости Днепра про В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огоньУкраїнська Новости Днепра про В Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огоньРусский

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