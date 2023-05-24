Пожарные ликвидировали пожар в заброшенном здании на Днепропетровщине (ФОТО)

23 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по переулку Никопольского города Марганец Никопольского района, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание.

По вызову сразу было направлено очередное отделение марганецких пожарных.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник внутри одноэтажного заброшенного сооружения и огонь охватил мусор внутри помещений на общей площади 15 кв.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

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