Пожарные ликвидировали пожар в заброшенном здании на Днепропетровщине (ФОТО)

По вызову сразу было направлено очередное отделение марганецких пожарных.
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник внутри одноэтажного заброшенного сооружения и огонь охватил мусор внутри помещений на общей площади 15 кв.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
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