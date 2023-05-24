В Днепропетровской области женщина выпала с 5-этажа и выжила

В Криворожье 46-летняя женщина выпала из окна на 5-м этаже.

Как рассказали в ГСЧС, утром 24 мая к ним обратились жители поселка Нива Трудова в Криворожском районе. Они рассказали, что на улице Южной женщина выпала с пятого этажа на козырек подъезда.

Приехав по вызову, спасатели по лестнице вылезли на козырек к травмированной женщине. Пострадавшую положили на носилки, спустили вниз и передали медикам, которые забрали ее в больницу.

К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Насколько тяжелыми были травмы женщины – не уточняется.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре подросток упал с крыши, когда помогал ее ремонтировать.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: