В Днепропетровской области женщина выпала с 5-этажа и выжила

Как рассказали в ГСЧС, утром 24 мая к ним обратились жители поселка Нива Трудова в Криворожском районе. Они рассказали, что на улице Южной женщина выпала с пятого этажа на козырек подъезда.
Приехав по вызову, спасатели по лестнице вылезли на козырек к травмированной женщине. Пострадавшую положили на носилки, спустили вниз и передали медикам, которые забрали ее в больницу.
К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Насколько тяжелыми были травмы женщины – не уточняется.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре подросток упал с крыши, когда помогал ее ремонтировать.
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