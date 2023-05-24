У Кам’янському на ходу загорівся Daewoo Lanos: 6 рятувальників гасили вогонь

Сьогодні зранку у Кам'янському на проспекті Василя Стуса загорівся легковий автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 09:07.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що під час руху загорівся Daewoo Lanos – палав моторний відсік.

Полум’я локалізували о 09:14 та ліквідували о 09:18. Вогонь пошкодив моторний відсік, лобове скло та панель приладів на площі 1 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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