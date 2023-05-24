В Днепре на улице Воспоминаний Citroen врезался в дерево и снес забор: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь.

Как сообщили журналисту dnepr.info, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Там водитель Citroen врезался в дерево и снес забор. Мужчину госпитализировали в больницу.

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