В Днепре на улице Воспоминаний Citroen врезался в дерево и снес забор: комментарий полиции

Ночью 24 мая в Днепре на улице Воспоминаний произошла авария.
Там водитель Citroen врезался в дерево и снес забор. Мужчину госпитализировали в больницу.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП выясняет следователь.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском на ходу загорелся Daewoo Lanos: 6 спасателей тушили огонь.
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