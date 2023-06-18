В Скадовске и под Геническом слышны взрывы: детонирует склад боеприпасов оккупантов (ФОТО)

На юге Херсонщины в пригороде Геническа, а также в Скадовске 18 июня прозвучала серия громких взрывов. Известно, что "бавовна" пришла на склад российских боеприпасов.

Взрывы местные жители услышали утром, примерно в четыре часа. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что был уничтожен склад оккупантов в поселке Рыково, который находится в 18 км от самого Геническа.

«В Рыково, Херсонская обл., 80км от Мелитополя — в четыре утра случился бум. О*к курил в неположенном месте, как следствие элеватор — он же военная база — детонирует уже 1,5 часа», — пишут местные паблики.

Впоследствии появилась информация, что взрывы слышны и в Скадовске.

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