В Скадовске и под Геническом слышны взрывы: детонирует склад боеприпасов оккупантов (ФОТО)

Взрывы местные жители услышали утром, примерно в четыре часа. Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Сообщается, что был уничтожен склад оккупантов в поселке Рыково, который находится в 18 км от самого Геническа.
«В Рыково, Херсонская обл., 80км от Мелитополя — в четыре утра случился бум. О*к курил в неположенном месте, как следствие элеватор — он же военная база — детонирует уже 1,5 часа», — пишут местные паблики.
Впоследствии появилась информация, что взрывы слышны и в Скадовске.
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