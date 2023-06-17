Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

Они сообщили, что в подвальном помещении дома по улице Гладкова застрял пес.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место прибыли спасатели. Они осмотрели подвальное помещение жилого дома и обнаружили четырехлапого, застрявшего между железобетонными плитами.
ГСЧС-ники с помощью специального устройства осторожно достали животное и передали работникам КП «Зооконтроль».
К спасению собачки привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.
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