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  • Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

Сегодня 17:14
просмотров

Сегодня, 17 июня, в 11:05 на линию «101» позвонили неравнодушные горожане.

Новости Днепра про Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

Они сообщили, что в подвальном помещении дома по улице Гладкова застрял пес.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место прибыли спасатели. Они осмотрели подвальное помещение жилого дома и обнаружили четырехлапого, застрявшего между железобетонными плитами.

Новости Днепра про Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

ГСЧС-ники с помощью специального устройства осторожно достали животное и передали работникам КП «Зооконтроль».

К спасению собачки привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

Новости Днепра про Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

Новости Днепра про Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапого

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Новости Днепра про Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапогоУкраїнська Новости Днепра про Застрял между железобетонными плитами: в Днепре ГСЧС-ники спасли четырехлапогоРусский

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