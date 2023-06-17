Карты и банкоматы «ПриватБанка» временно не будут работать: когда

Об этом сообщает пресс-служба банка.
Этой ночью банк проведет регламентные работы. Поэтому с 00:30 до 06:00 временно приостановят все операции с картами, а также будет остановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ, – говорится в сообщении.
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