На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстрелов

Ужасный инцидент произошел в Апостолово.

Как сообщают Telegram-каналы, парамедики привезли в этот город песика, которого спасли из-под обстрелов. Местная волонтер приняла собачку.

Когда женщины не было дома, а ее помощник строил вольер для четырехлапого, животное залезло во двор соседа. Мужчине это не понравилось и он убил собачку.

Песик контужен и перепрыгнул через забор на соседний двор. Где его до смерти забил сосед, – рассказала женщина.

И отметила, что мужчина еще раньше «угрожал, что он будет убивать животных, потому что они ему не нравятся».

Волонтер написала заявление в полицию.

Надеемся, что живодера привлекут к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре кошку замуровали в подвале.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: