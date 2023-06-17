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  • На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстрелов

На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстрелов

Сегодня 15:50
просмотров

Ужасный инцидент произошел в Апостолово.

Новости Днепра про На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстрелов

Как сообщают Telegram-каналы, парамедики привезли в этот город песика, которого спасли из-под обстрелов. Местная волонтер приняла собачку.

Когда женщины не было дома, а ее помощник строил вольер для четырехлапого, животное залезло во двор соседа. Мужчине это не понравилось и он убил собачку.

Песик контужен и перепрыгнул через забор на соседний двор. Где его до смерти забил сосед, – рассказала женщина.

И отметила, что мужчина еще раньше «угрожал, что он будет убивать животных, потому что они ему не нравятся».

Новости Днепра про На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстрелов

Волонтер написала заявление в полицию.

Надеемся, что живодера привлекут к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре кошку замуровали в подвале.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстреловУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине живодер убил контуженного песика, которого спасли из-под обстреловРусский

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