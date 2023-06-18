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  • У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)

У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)

Сьогодні 09:40
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На півдні Херсонщини у передмісті Генічеська, а також у Скадовську 18 червня пролунала серія гучних вибухів. Відомо, що "бавовна" завітала на склад російських боєприпасів.

Новости Днепра про У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)

Вибухи місцеві жителі почули зранку, приблизно о четвертій годині. Про це інформують місцеві Telegram-канали. 

Повідомляється, що було знищено склад окупантів у селищі Рикове, яке знаходиться за 18 км від самого Генічеська. 

Новости Днепра про У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)

 “У Рикове, Херсонська обл., 80км від Мелітополя – о четвертій ранку трапився бум. О*к курив у недозволеному місці, як наслідок елеватор – він же військова база – детонує вже 1,5 години”, – пишуть місцеві пабліки. 

Новости Днепра про У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)

Згодом з’явилася інформація, що вибухи чутно і в Скадовську. 

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Новости Днепра про У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)Русский

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