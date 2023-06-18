У Скадовську та під Генічеськом чутно вибухи: детонує склад боєприпасів окупантів (ФОТО)

Вибухи місцеві жителі почули зранку, приблизно о четвертій годині. Про це інформують місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що було знищено склад окупантів у селищі Рикове, яке знаходиться за 18 км від самого Генічеська.
“У Рикове, Херсонська обл., 80км від Мелітополя – о четвертій ранку трапився бум. О*к курив у недозволеному місці, як наслідок елеватор – він же військова база – детонує вже 1,5 години”, – пишуть місцеві пабліки.
Згодом з’явилася інформація, що вибухи чутно і в Скадовську.
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