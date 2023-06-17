Дешевші за яблука: у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни

Так, у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни, сезон яких ще навіть не настав.
Нещодавно ми писали, що у Дніпрі кілограм кавуна коштує 59,99 грн.
Але зараз ціна ще нижча: так, в “АТБ” можна купити кг кавуна за 36,95 грн (без знижки – 42,95 грн).
Про це повідомляє dnepr.info.
Навіть яблука коштують дорожче, ніж нині кавуни. Наприклад, за кілограм яблук сорту “Ліголь” доведеться заплатити 37,95 грн, за кг сорту “Ред Принц” – 38,95 грн, за кг сорту “Фуджи” – теж 38,95 грн.
Нагадаємо, раніше ми писали: що херсонські кавуни та помідори зникнуть на роки: прогнози аграріїв.
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