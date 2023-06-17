Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дешевші за яблука: у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни

Сьогодні 18:08
просмотров

Ціни на овочі та фрукти шокують, а іноді - приємно дивують.

Новости Днепра про Дешевші за яблука: у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни

Так, у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни, сезон яких ще навіть не настав.

Нещодавно ми писали, що у Дніпрі кілограм кавуна коштує 59,99 грн.

Але зараз ціна ще нижча: так, в “АТБ” можна купити кг кавуна за 36,95 грн (без знижки – 42,95 грн).

Про це повідомляє dnepr.info. 

Новости Днепра про Дешевші за яблука: у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни

Навіть яблука коштують дорожче, ніж нині кавуни. Наприклад, за кілограм яблук сорту “Ліголь” доведеться заплатити 37,95 грн, за кг сорту “Ред Принц” – 38,95 грн, за кг сорту “Фуджи” – теж 38,95 грн.

Новости Днепра про Дешевші за яблука: у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуни

Нагадаємо, раніше ми писали: що херсонські кавуни та помідори зникнуть на роки: прогнози аграріїв.

Читайте також:

Новости Днепра про Дешевші за яблука: у Дніпрі різко змінилися ціни на кавуниУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Картки та банкомати “ПриватБанку” тимчасово не працюватимуть: коли
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:44
    Картки та банкомати “ПриватБанку” тимчасово не працюватимуть: коли

    "ПриватБанк" зупинить усі операції в ніч на 18 червня. Не…

    Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:58
    Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

    Сьогодні, 17 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Багато змін: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:26
    Багато змін: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт

    Важлива інформація!

    В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:55
    В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя

    Учора надвечір окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

    Наверх