Застряг між залізобетонними плитами: у Дніпрі ДСНС-ники врятували чотирилапого

Вони повідомили, що у підвальному приміщенні будинку на вулиці Гладкова застряг пес.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце прибули рятувальники. Вони оглянули підвальне приміщення житлового будинку та виявили чотирилапого, який застряг між залізобетонними плитами.
ДСНС-ники за допомогою спеціального пристрою обережно дістали тварину та передали працівникам КП «Зооконтроль».
До порятунку собачки залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
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