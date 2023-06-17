Застряг між залізобетонними плитами: у Дніпрі ДСНС-ники врятували чотирилапого

Сьогодні, 17 червня, об 11:05 на лінію «101» зателефонували небайдужі містяни.

Вони повідомили, що у підвальному приміщенні будинку на вулиці Гладкова застряг пес.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули рятувальники. Вони оглянули підвальне приміщення житлового будинку та виявили чотирилапого, який застряг між залізобетонними плитами.

ДСНС-ники за допомогою спеціального пристрою обережно дістали тварину та передали працівникам КП «Зооконтроль».

До порятунку собачки залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.

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