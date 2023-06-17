Картки та банкомати “ПриватБанку” тимчасово не працюватимуть: коли

Про це повідомляє пресслужба банку.
Цієї ночі банк проведе регламентні роботи. Тому з 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.
Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт, – йдеться у повідомленні.
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