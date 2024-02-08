В селе Космач Ивано-Франковской области толпа напала на мать с ребенком: полиция начала уголовное производство

Вчера жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома".

В результате инцидента врачи диагностировали у 6-летней девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму. Также пострадала еще одна женщина. Подробности нападения читайте ТУТ!

Позже стало известно, что полиция начала уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

6 февраля на линию «102» поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач Косовского района. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли потасовки. На место немедленно выехали правоохранители. Вскоре из местной больницы на линию «102» поступило сообщение об обращении за медицинской помощью от двух женщин и несовершеннолетнего ребенка. Врачи диагностировали у 6-летней девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму. Полиция опросила потерпевших. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, – говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ТРЦ «Караван» на женщину вылили пиво: что известно и что говорят в полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: