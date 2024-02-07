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  • В Днепре в ТРЦ «Караван» на женщину вылили пиво: что известно и что говорят в полиции

В Днепре в ТРЦ «Караван» на женщину вылили пиво: что известно и что говорят в полиции

Сегодня 18:02
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На днях в Днепре в ТРЦ "Караван" на фудкорте произошел странный инцидент.

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Его сняли очевидцы и опубликовали видео в соцсети.

На кадрах видно, как горожане «отталкивают» от военных, которые сидели за столиком и что-то ели, женщину. Она не спешила уходить, поэтому какой-то мужчина вылил ей на голову пиво. Сразу после этого другая горожанка говорит «пострадавшей»: «Уходи отсюда, кацапка».

Потом у женщины завязался разговор с военными, о чем они говорили, не слышно на видео. Но в этот момент женщину снова облили каким-то напитком. Она начала что-то говорить военным, но ее начала толкать девушка. После этого «пострадавшая» пошла и сказала: «А вы вот их защищаете». На что ей горожане ответили: «Иди домой». Затем женщина подошла к другому военному и заявила: «На ваших глазах издеваются над гражданкой Украины, а вы — соучастник».

На этом видео обрывается, поэтому неизвестно, чем все закончилось.

В комментариях под видео горожане отмечают, что эту женщину хорошо знают на жилом массиве Левобережный, она якобы преследует людей, бросает в них камнями и тому подобное.

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Другие же пользователи соцсети наоборот вступились за нее, утверждая, что если женщина и совершает какие-либо правонарушения, то этим должны заниматься правоохранители.

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Также мы обратились по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что заявлений не поступало.

Для выяснения обстоятельств правоохранители зафиксировали факт, идет проверка, – добавили в полиции.

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