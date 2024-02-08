У селі Космач на Івано-Франківщині натовп напав на матір з дитиною: поліція розпочала кримінальне провадження

Учора мешканка Івано-Франківщини Іванна Ванджурак розповіла у мережі, що на неї та її 6-річну доньку в селі Космач напав натовп жінок через те, що вона нібито "наводчиця воєнкома".

У результаті інциденту лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму. Також постраждала ще одна жінка. Деталі нападу читайте ТУТ!

Пізніше стало відомо, що поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

6 лютого на лінію “102” надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач Косівського району. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички. На місце негайно виїхали правоохоронці. Невдовзі з місцевої лікарні на лінію “102” надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою від двох жінок та неповнолітньої дитини. Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму. Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Слідство триває, – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ТРЦ “Караван” на жінку вилили пиво: що відомо та що кажуть у поліції.

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