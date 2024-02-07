У Дніпрі в ТРЦ “Караван” на жінку вилили пиво: що відомо та що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі в ТРЦ "Караван" на фудкорті стався дивний інцидент.

Його зафільмували очевидці та опублікували відео у соцмережі.

На кадрах видно, як містяни “відштовхують” від військових, які сиділи за столиком та щось їли, жінку. Вона не поспішала йти, тому якийсь чоловік вилив їй на голову пиво. Відразу після цього інша містянка говорить “постраждалій”: “Йди звідси, кацапка”.

Потім у жінки зав’язалася розмова із військовими, про що вони говорили, не чутно на відео. Але в цей момент жінку знову облили якимось напоєм. Вона почала щось казати військовим, але її почала штовхати дівчина. Після цього “постраждала” пішла і сказала: “А ви ось їх захищаєте”. На що їй містяни відповіли: “Йди додому”. Потім жінка підійшла до іншого військового та заявила: “На ваших очах знущаються над громадянкою України, а ви – співучасник”.

На цьому відео обривається, тому точно невідомо, чим все закінчилося.

У коментарях під відео містяни зазначають, що цю жінку добре знають на житловому масиві Лівобережний, вона нібито переслідує людей, кидає в них камінням тощо.

Інші ж користувачі соцмережі навпаки заступилися за неї, стверджуючи, що якщо жінка і вчиняє якісь правопорушення, то цим мають займатися правоохоронці.

Також ми звернулися щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що заяв не надходило.

Для зʼясування обставин правоохоронці зафіксували факт, триває перевірка, – додали у поліції.

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