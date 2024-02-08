В Никополе убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: что о нем известно

Виталий Журавлев был заместителем мэра Никополя с 2021 года.

Сегодня утром, 8 февраля, на одной из улиц Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела мужчина погиб на месте.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту умышленного убийства. На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона.

Виталий Журавлев был заместителем мэра Никополя с 2021 года. У него есть жена, дети и внуки.

Виталий Юрьевич был членом политической партии Всеукраинское объединение «Батьківщина» и руководителем Общественного Союза «Нікопольці».

По данным СМИ, до того, как стать депутатом, Журавлев возглавлял местный отдел по борьбе с организованной преступностью, а также преподавал в Днепропетровском государственном университете МВД Украины. В свое время он также избирался в городской совет Никополя от «Партии регионов».

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