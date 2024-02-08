В Днепре 137 домов на ж/м Тополь остались без тепла

Сегодня, 8 февраля, в Днепре 137 домов на ж/м Тополь-1, 2, 3 временно остались без тепла.
Все потому, что специалисты КП «Теплоэнерго» остановили котельную, отапливающую эти дома, для проведения плановых работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В связи с проведением плановых работ остановлена котельная КП «Теплоэнерго», которая обеспечивает теплом 137 домов. Жители ж/м Тополь-1, 2, 3 временно находятся без тепла, – говорится в сообщении.
Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ.
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