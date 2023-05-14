В результате обстрелов Никопольщины пострадали мужчина и женщина: они в больнице

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, после обеда россияне обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Два человека получили ранения.
38-летний мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. В них – минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения. Последствия атаки сейчас уточняются.
Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Покровскую общину, но обошлось без жертв. Также в Украину направили 25 беспилотников.
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