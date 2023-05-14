Внаслідок обстрілів Нікопольщини постраждали чоловік та жінка: вони в лікарні

Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пообіді росіяни обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Двоє людей отримали поранення.

38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них – мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження. Наслідки атаки нині уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Покровську громаду, але обійшлося без жертв. Також на Україну спрямували 25 безпілотників.

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