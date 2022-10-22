В результате обстрела Никопольщины 4 человека получили ранения

В результате сегодняшнего вражеского обстрела Никопольского района пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Двое мужчин 68 и 73 лет, девушка 19 лет и 69-летняя женщина получили осколочные ранения.

Трое из пострадавших в больнице, один человек – в тяжелом состоянии. Также повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, газопровод. В других районах Днепропетровщины – без чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Николай Лукашук отметил, что оккупанты продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня на Днепропетровщине начались стабилизационные отключения по графику, в некоторых общинах сейчас нет света.

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