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Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали поранення

Сьогодні 20:00
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Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Нікопольського району постраждали четверо людей.

Новости Днепра про Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Двоє чоловіків 68 і 73 років, дівчина 19 років та 69-річна жінка отримали уламкові ураження.

Троє з постраждалих в лікарні, одна людина – у важкому стані.Також пошкоджено п’ять житлових будинків, господарські споруди, газогін. В інших районах Дніпропетровщини – без надзвичайних ситуацій.

Крім того, Микола Лукашук зазначив, що окупанти продовжують бити по енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні на Дніпропетровщині почалися стабілізаційні відключення згідно з графіком, в деяких громадах нині немає світла.

Новости Днепра про Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали поранення

Новости Днепра про Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали поранення

Новости Днепра про Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали поранення

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Новости Днепра про Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали пораненняУкраїнська Новости Днепра про Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали пораненняРусский

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