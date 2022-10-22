Унаслідок обстрілу Нікопольщини 4 людей отримали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Двоє чоловіків 68 і 73 років, дівчина 19 років та 69-річна жінка отримали уламкові ураження.
Троє з постраждалих в лікарні, одна людина – у важкому стані.Також пошкоджено п’ять житлових будинків, господарські споруди, газогін. В інших районах Дніпропетровщини – без надзвичайних ситуацій.
Крім того, Микола Лукашук зазначив, що окупанти продовжують бити по енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні на Дніпропетровщині почалися стабілізаційні відключення згідно з графіком, в деяких громадах нині немає світла.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 22 жовтня, мешканці декількох районів Дніпра стикнулися з аварійними…
Про передчасну смерть історика повідомили колеги.
Хлопці відпочивали в одному із ресторанів Дніпра, коли до них…
21 жовтня, на Перемозі, в районі спортивного клубу "Схід" невідомий…