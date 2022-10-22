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Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет

Сегодня 12:08
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Утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами.

Новости Днепра про Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

По словам военных, с 7 утра до 10 часов дня враг выпустил 33 ракеты. 18 из них удалось сбили силам противовоздушной обороны.

22 октября в 7.00 оккупанты произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства

Враг атаковал не менее десяти самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Кроме того, россияне атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Всего – 16 пусков».

Удалось сбить:

  • 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 КР «Калибр».

К сожалению, о попадании в объекты энергетической инфраструктуры сообщают в Волынской, Одесской, Хмельницкой, Кировоградской областях. В Укрэнерго сообщили, что утренняя атака сравнима с той, которая была 10 октября.

В настоящее время ограничение энергоснабжения введено в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Запорожской и Кировоградской областях.

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