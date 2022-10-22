Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.
По словам военных, с 7 утра до 10 часов дня враг выпустил 33 ракеты. 18 из них удалось сбили силам противовоздушной обороны.
22 октября в 7.00 оккупанты произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства
Враг атаковал не менее десяти самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).
Кроме того, россияне атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Всего – 16 пусков».
Удалось сбить:
К сожалению, о попадании в объекты энергетической инфраструктуры сообщают в Волынской, Одесской, Хмельницкой, Кировоградской областях. В Укрэнерго сообщили, что утренняя атака сравнима с той, которая была 10 октября.
В настоящее время ограничение энергоснабжения введено в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Запорожской и Кировоградской областях.
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