Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре

Тело нашли правоохранители.

Александр пропал еще 7 октября. Он ушел из дома в Подгородном и перестал выходить на связь. Две недели его разыскивали родные и правоохранители.

21 октября правоохранители обнаружили тело 34-летнего мужчины, сообщает Информатор. Отмечается, что его обнаружили повешенным. Предварительно известно, что Александр раньше совершал попытки самоубийства. Причины смерти установят следователи.

Напомним, ранее мы сообщали об исчезновении 34-летнего Александра Товстыка. Мужчину разыскивали родные и полиция.

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