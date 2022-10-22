На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли 6-летнего мальчика

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
21 октября к спасателям поступил вызов о пожаре в городе Покров Никопольского района. Приехав на место происшествия, они увидели горящий балкон квартиры на третьем этаже. Жители дома рассказали, что в охваченном огнем помещении они слышали плач ребенка.
Спасатели сломали входную дверь и оказались в трехкомнатной квартире. На крики пожарных сразу отозвался ребенок. 6-летний мальчик все это время прятался в шкафу.
Чрезвычайники вошли в комнату и вынесли ребенка на улицу. Мальчик отравился дымом, поэтому его передали медикам, которые увезли пострадавшего в больницу. Менее чем через час спасатели ликвидировали пожар в квартире.
ГСЧС предостерегает и просит родителей объяснить детям, что играть с огнем нельзя, а если произошел пожар, не надо прятаться в шкафу.
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