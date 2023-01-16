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  • В разрушенном ракетой доме на Победе в Днепре жила семья защитницы из «Азовстали»

В разрушенном ракетой доме на Победе в Днепре жила семья защитницы из «Азовстали»

Сегодня 13:07
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В том самом доме в Днепре жила семья женщины, которая в октябре вернулась из российского плена.

Новости Днепра про В разрушенном ракетой доме на Победе в Днепре жила семья защитницы из

Как рассказала дочь военной Русана, в доме во время ракетного удара была ее мама, сестра и бабушка. Девушка говорит, что разговаривала с мамой за 20 минут до удара. Дочке защитница говорила, что у них тихо.

В тот день военная должна была быть на службе, но осталась дома из-за простуды. Сестра убирала в квартире, а бабушка жарила чебуреки.

Русана сейчас находится в Одессе по делам. По ее словам, мама в октябре вернулась из российского плена. Родители девушки военные, участвовавшие в обороне Мариуполя и 17 мая, были одними из вышедших из Азовстали.

17 октября женщину вернули в рамках «женского обмена». Отец все еще в плену.

Русана рассказала, что вместе с бабушкой они ехали в Днепр 20 марта на автомобиле через Новую Ялту, а жившая в Харькове сестра выезжала 5 марта поездом.

Приехав в Днепр, семья надеялась, что здесь будут в безопасности, но российская ракета догнала их 14 января. Русана отметила, что ее родные сейчас считаются пропавшими без вести.

Узнать, как помочь девушке можно тут.

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