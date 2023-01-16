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Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

Сегодня 15:58
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Будьте внимательны!

Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

Сегодня, 16 января, в Днепре на Крестьянском спуске застрял грузовик: он не может проехать под мостом.

Об этом сообщает Dnepr.info.

На место приехали патрульные.

Движение по спуску в обе стороны сейчас затруднено. Собирается пробка.

Учитывайте это во время поездок по городу!

Новости Днепра про Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

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