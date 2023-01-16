Движение затруднено: в Днепре на Крестьянском спуске застряла фура

Будьте внимательны!

Сегодня, 16 января, в Днепре на Крестьянском спуске застрял грузовик: он не может проехать под мостом.

Об этом сообщает Dnepr.info.

На место приехали патрульные.

Движение по спуску в обе стороны сейчас затруднено. Собирается пробка.

Учитывайте это во время поездок по городу!

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