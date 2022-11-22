В ране был зашит еще один осколок: в Днепре врачи спасли бойца ВСУ

Днепр еще с 2014 года принимает раненых бойцов. Врачи делают невозможное и спасают жизнь нашим защитникам. Так, недавно в городской больнице №6 помогли бойцу, в руке которого остался осколок.
Об этом пишет «Наше місто”.
Возле Николая (имя изменено) разорвался вражеский снаряд. В результате мужчина получил тяжелую травму сустава и ранение плеча. В госпитале врачи обследовали Николая, достали осколки из раны и зашили ее. Все произошло быстро, ведь времени мало – идет война, большое количество раненых.
Но боль в руке не оставляла мужчину, раны беспокоили. Николай попал в городскую больницу №6. Никакой рентген не показывал проблемы, но специалисты знали, что делать. В зашитой ране хирурги обнаружили еще один осколок – деревянный.
Его не зафиксировал рентген-аппарат. Если бы не помощь специалистов, маленький кусочек древесины мог принести больше проблем, чем пуля. Но врачи справились.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на мине.
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