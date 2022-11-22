Праздник близится: где в Днепре будут продавать живые елки

В Днепре будут продавать живые елки.

До Нового года осталось полтора месяца и традиционно в это время начинаются приготовления к праздникам. И хотя в этом году в Днепре не будет центральной елки, но многие хотят устроить маленький праздник у себя дома.

В Днепре будут продавать живые деревья. На сайте горсовета уже появился документ с перечнем официальных мест для реализации елок. Пока это только проект, но, вероятно, его примут на ближайшей сессии горсовета.

По плану, откроется 124 торговых точки, где можно будет приобрести новогоднюю красавицу. Есть они во всех районах Днепра.

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