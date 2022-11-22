У рані був зашитий ще один уламок: у Дніпрі лікарі врятували бійця ЗСУ

Дякуємо медикам за їхню роботу.

Дніпро ще з 2014 року приймає поранених бійців. Лікарі роблять неможливе та рятують життя нашим захисникам. Так, нещодавно у міській лікарні №6 допомогли бійцеві, в руці якого залишився уламок.

Про це пише “Наше місто”.

Біля Миколи (ім‘я змінено) розірвався ворожий снаряд. У результаті чоловік отримав важку травму суглоба та поранення плеча. У шпиталі лікарі обстежили Миколу, дістали уламки з рани та зашили її. Усе сталося швидко, адже часу обмаль – йде війна, велика кількість поранених.

Але біль в руці не полишав чоловіка, рани турбували. Микола потратив у міську лікарню №6. Жодний рентген не показував проблеми, але фахівці знали, що робити. У зашитій рані хірурги знайшли ще один уламок – дерев‘яний.

Його не зафіксував рентген-апарат. Якби не допомога фахівців, маленький шматочок деревини міг принести більше негараздів, ніж куля. Але лікарі впорались.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі врятували бійця з Бахмуту, який підірвався на міні.

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