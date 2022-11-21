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  • Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на мине

Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на мине

Сегодня 17:31
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В Днепре спасли бойца, которому обломок мины попал в хребет.

Новости Днепра про Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на мине

Об истории парня рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

28-летний Андрей попал в больницу после Бахмута, где перед ним разорвалась мина. После взрыва мужчина потерял сознание, последнее что он помнит — яркое пламя. Его эвакуировали в Днепр.

Страшно, когда слова не те. Убитый, раненый, живой, неодушевленный – все это слышала мать о своем сыне. Жизнь Андрея непрестанно таяла, – рассказал Сергей Рыженко.

У Андрей были ушибы головного мозга, ранение мягких тканей шеи, рваная рана подчелюстного участка, перелом правой гайморовой пазухи с наличием постороннего тела. Наибольший обломок снаряда попал в хребет, повредив сонную артерию.

Более 10 часов опытные хирурги делали операцию. Им удалось вшить все сосуды и раны. Воина уже сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Рядом с Андреем находится его мать.

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Новости Днепра про Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на минеУкраїнська Новости Днепра про Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на минеРусский

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