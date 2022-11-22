В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes

Там 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Предварительно известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто. Она получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Дорогие участники дорожного движения! Будьте осторожны, соблюдайте правила и используйте светоотражающие элементы! – призывают патрульные.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом.
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