В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом.

Предварительно известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто. Она получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

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