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  • В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes

Сегодня 17:57
просмотров

Вчера, 21 ноября, на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes

Там 69-летняя женщина попала под колеса Mercedes.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Предварительно известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто. Она получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Дорогие участники дорожного движения! Будьте осторожны, соблюдайте правила и используйте светоотражающие элементы! – призывают патрульные.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом.

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