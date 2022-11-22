В Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом

Сегодня, 22 ноября, около 13.30 на Слобожанском проспекте произошла авария.

Там столкнулись автобус №88, Renault и Suzuki.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что водитель Suzuki пропускал автомобиль, выезжавший с левой полосы на зону парковки. В этот момент позади Suzuki стоял Renault белого цвета. Водитель автобуса №88 ехал по маршруту по Слобожанскому проспекту и не справился с управлением, в результате чего врезался в стоящие впереди автомобили.

После столкновения из автомобиля Renault выбежал агрессивный мужчина. Он начал бить ногами по автобусу и угрожать водителю ножом. Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля столкнулись Toyota и Jac: движение затруднено.

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