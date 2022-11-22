В Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом

Там столкнулись автобус №88, Renault и Suzuki.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что водитель Suzuki пропускал автомобиль, выезжавший с левой полосы на зону парковки. В этот момент позади Suzuki стоял Renault белого цвета. Водитель автобуса №88 ехал по маршруту по Слобожанскому проспекту и не справился с управлением, в результате чего врезался в стоящие впереди автомобили.
После столкновения из автомобиля Renault выбежал агрессивный мужчина. Он начал бить ногами по автобусу и угрожать водителю ножом. Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля столкнулись Toyota и Jac: движение затруднено.
Читайте также:
Автор:
В Днепре киберполиция разоблачила мошенников.
Сегодня, 22 ноября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.
Вчера, 21 ноября, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошел…
Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Софию Хлебаеву.
В Днепре будут продавать живые елки.
В Гумдепе Днепра объяснили, как будут проходить вступительные экзамены во время вступительной кампании 2023 года.
1 декабря некоторым пенсионерам увеличат размер выплат. Рассказываем, кому повезло.
В Днепре киберполиция разоблачила мошенников.
Чтобы найти работу в Днепре нужна настойчивость, а не опыт. Многие работодатели готовы даже не читать резюме соискателя, а сразу приглашать его для собеседования и рассказа об обязанностях на новом месте. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре, куда нужен…
Сегодня, 22 ноября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.
В Днепре мужчины хотели извлечь аккумуляторы из шеринговых самокатов.
Вчера, 21 ноября, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошел странный инцидент: 89-летний дедушка напал на свою сожительницу с ножом.
В Кривом Роге мужчина, который ругался на кладбище, заплатит штраф.
В Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!