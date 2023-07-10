В преддверии саммита в Вильнюсе в НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Дмитрий Кулеба отметил, что после горячих дискуссий страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины.
После интенсивных обсуждений союзники по НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе, – отметил Кулеба.
Кулеба считает, что такое решение будет способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО. Глава МИД заявил, что это хороший момент для того, чтобы внести ясность по приглашению Украины в Альянс.
В настоящее время «за» вступление Украины в Альянс выступают страны-члены так называемого восточного фланга НАТО.
Отметим, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Украина ожидает получить от партнеров приглашение в НАТО или хотя бы основательное заверение в том, что это произойдет как можно быстрее.
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