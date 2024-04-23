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  • Все консульства Украины пока не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста: Кулеба прокомментировал

Все консульства Украины пока не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста: Кулеба прокомментировал

Сегодня 12:41
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Украинцам призывного возраста приостановили выдачу новых загранпаспортов в консульствах по всему миру.

Новости Днепра про Все консульства Украины пока не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста: Кулеба прокомментировал

Вечером 22 апреля появилась новость о том, что все консульства Украины приостановили предоставление услуг мужчинам от 18 до 60 лет.

Впоследствии на сайте ГП «Документ» появилось сообщение о том, что мужчинам от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, не будут выдавать паспорта. Анкеты будут принимать, но готовые документы будут выдаваться только детям до 12 лет. Отмечалось, что это связано с «техническими» причинами.

Глава МИД Кулеба позже подтвердил слухи о том, что мужчинам пока не будут выдавать документы. В своем Х (Twitter) Министр написал, что вскоре обнародуют уточненные разъяснения относительно дальнейшего порядка получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Да не работает. У нас в стране война, – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что обязанность обновлять свои данные в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства – так это не работает. Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно, – подчеркнул министр.

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Новости Днепра про Все консульства Украины пока не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста: Кулеба прокомментировалУкраїнська Новости Днепра про Все консульства Украины пока не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста: Кулеба прокомментировалРусский

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